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Hayvansever emekli, maaşıyla sokak kedilerini besliyor

19 Temmuz 2017 13:21

Denizli'de hayvansever emekli şoför, Akif Pelek, emekli maaşının 3'te 1'ini mahallesindeki 30 kediyi beslemek için harcıyor. Merkezefendi İlçesi Sırakapılar Mahallesi'nde oturan 53 yaşındaki Akif Pelek, her gün sabah ve akşam sokak kedilerini besliyor. 2 çocuk babası Pelek, 5 yıldır kasaptan satın aldığı et ve kemik parçalarını kedilere dağıtıyor. 1500 lira emekli maaşı olan Pelek, her ay cebinden 500 lira harcayarak kedilerin gıda ihtiyacını karşıladığını söyledi. 30 kadar sokak kedisinin yemek ihtiyaçlarını gideren Pelek, her gün saat 07.00 ve 17.00'de kedileri beslediğini belirterek, onların da bu saatlere alıştığını söyledi. Ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılamalarını tavsiye eden Pelek, şöyle dedi: "Zaman zaman komşularım da bana yardımcı oluyor. Yemek saatlerinde beni karşılarında görünce sevinçlerini belli ediyorlar. Bizim gibi hayvanların da yaşama hakkı var. Ailelere çocuklarına hayvan sevgisini aşılamalarını tavsiye ediyorum. Sokak hayvanlarına zarar verilmesin. Taş atıp kovalanmasın." "SOKAK HAYVANLARINA BAKMAK ZORUNDAYIZ" Beslediği kedilerin aylık 400- 500 lira masrafı olduğunu belirten Pelek, şöyle dedi: "Para benim için mühim değil. Yeter ki bu hayvanların karnı doysun. Onları kemik parçaları, mama, süt ve suyla besliyorum. Vatandaşlardan bu sıcakta yaz günlerinde apartman yada evlerinin önünde sokak hayvanları için bir kap yemek yada su bırakmasını istiyorum. Çünkü biz hayvanların doğal ortamını yok ettik. Bu yüzden de sokak hayvanlarına bakmak zorundayız."

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Hayvansever emeklimaaşıyla sokak kedilerini besliyor

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