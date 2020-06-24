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Hayvanlara zehirli tavuk verildi; 10 köpek ve birçok karga zehirlenerek öldü

24 Haziran 2020 17:20

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi TEDAŞ mevkiinde 10 köpek ve birçok karga zehirlenerek öldürüldü.

Yaklaşık 7 yıldır Eymir Gölü’nde sokak hayvanlarını besleyen Hülya Söylemezoğlu, bu sabah köpekleri beslemeye çıktığı alanda köpeklerin öldüğünü gördü. Birkaç gün önce beslediği 25’e yakın köpekten 10’unun öldüğünü ve köpeklere zehirli tavuk verildiğini gören Söylemezoğlu, durumu hemen yetkili mercilere bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemede 25 köpekten 10’unun ve birçok karganın zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Civarda bulunan yaklaşık 15 köpeği arama çalışmaları ise devam ediyor.

Diğer köpeklerin de ölmüş olabileceğini ifade eden hayvansever Hülya Söylemezoğlu, “Zehirli tavuk vermişler. İnanılmaz üzgünüm ve 15’e yakın köpek şu anda kayıp. Onlar da bu tavuklardan yemiştir. İnşallah cansız bedenleri ile karşılaşmam. Bu insanlık dışı bir olaydır. Durumu bildirdik ve şikayetçi olduk. İnceleme başlattılar. Maalesef yasalarda bu hayvanlar ‘mal’ olarak geçiyor. Onlar ‘mal’ değil, ‘can’. Caydırıcı cezalar olmadığı için bu manzaralarla karşılaşıyoruz. İnanın bunları gördükçe Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktan utanç duyuyorum. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin ne ile zehirlendiği yapılacak incelemeden kesinleşeceği bilgisi paylaşıldı. 

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