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Hayvana şiddet uyguladığı anlar tepki çeken Bold Pilot'ın jokeyi Halis Karataş, yarışlara ara verdi

"Bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım"

27 Ağustos 2020 11:57

Ünlü jokey Halis Karataş'ın önceki gün atını dövdüğü görüntü sosyal medyada adeta infial yarattı. Tepkilerin odağındaki Karataş, olay sonrasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı özür yazısında yarışlara 1 ay ara verdiğini duyurdu.

 

Atını gövdüğü görüntülerle sosyal medyada gündem olan jokey Halis Karataş, özür dilediği açıklama sonrasında yarışlara ara verdiğini duyuran bir açıklama daha yayınladı. 

Karataş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.

Karataş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamanın devamında "Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadartüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum" ifadeleriyle yarışlara 1 ay ara verdiğini duyurdu.

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