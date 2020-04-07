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Hayvan SOS: Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı

07 Nisan 2020 12:42

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayvanları otlatan Erhan Sezer, dere kenarında yaralı halde bulduğu pelikanı alarak tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 18 yıldır çobanlık yapan Sezer, Ayazma deresi kenarında hayvanlarını otlatırken tilkilerin başında nöbet tuttuğu bir pelikan gördü. Hayvanın yaralı olduğundan şüphelenen Sezer, pelikanın üzerine doğru gittiğinde uçamadığını fark etti. Yaralı pelikanı büyük bir plastik kasanın içine koyan Erhan Sezer, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Daha sonra Lapseki Orman İşletme Şefliğinin önüne gelen Sezer, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Pelikanı alarak evine götüren Sezer, kısa bir süre hayvanı koruma altına aldı. Gelen telefon üzerine akşam saatlerinde yola çıkan Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tedavisinin yapılması için Sezer ailesinin evinden pelikanı aldı.

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