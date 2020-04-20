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Hayvan SOS: Ayağı ipe takılan Ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı

20 Nisan 2020 09:39

Adana Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesinde 11 katlı apartmanın çatısından sürekli kuş sesi gelmesi üzerine pencereden çatıya bakan vatandaşlar Ebabil cinsi bir kuşun ayağının ipe takıldığını ve kendisini kurtaramadığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Can-Kur ekipleri olay yerine geldi. Apartmanın 11. katına çıkıp bir pencereden ucunda bıçak olan bir sopa uzatan görevli kuşun ayağına takılan ipi kesmeye çalıştı. Bir süre uğraşan Can-Kur görevlisi kuşun ayağına takılan ipi kesmeyi başardı. Özgür kalan kuş uçarak gözden kayboldu. 

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