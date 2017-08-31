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Hayvan pazarından kaçan boğa kadına saldırdı

31 Ağustos 2017 04:17

İstanbul Maltepe 'de Kurban Bayramı için getirilen boğa hayvan pazarından kaçtı. Pazardan kaçan boğa minibüs yoluna girerek Özlem Erdem adlı kadına saldırdı. Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 13.30 sıralarında meydana geldi. Maltepe Tugay yolu'nda bulunan hayvan pazarından kaçan boğa, minübüs yoluna girdi. Uzun süre sahipleri tarafından kovalanan boğa, karşıdan kaşıya geçmekte olan bir kadına saldırdı. Boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Ayakları yerden kesilen kadın, düştü. Yaralı kadına çevreden gelen vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özlem Erdem'i hastaneye kaldırdı. Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Erdem tedavisinin ardından taburcu edildi.

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