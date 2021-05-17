Haymanalı çiftçilerden Mansur Yavaş'a: "Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk"

Kuraklığın etkili olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki köylüler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenerek "Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk. Buğdaylarımız yok. Buğday bitti yandı. Umudumuz senin verdiğin mercimek, nohut oldu" dedi. Köylüler, Başkan Yavaş’ın gelecek ekim sezonu için buğday tohumu yardımı yapmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Ankaralı köylülere dağıttığı mercimek ve nohut tohumlarının ekildiği tarlara giden Haymana İlçesi Culuk Köylüleri , Twitter hesapları üzerinden Yavaş'a seslendi. Ankara Büyükşehir’in verdiği susuz tarıma uygun mercimek ve nohut sayesinde ürün alacaklarını anlatan köylüler, teşekkür ettikleri Başkan Yavaş’a buğday için şu mesajı gönderdiler:

"Sen olmasaydın mahvolmuştuk"

“Çiftçilerimize verdiğin mercimek, nohutlar çok güzel çıktı. Köylüler sizden memnun bakın köylüler tarlalarda geziyorlar. Sayın başkanım yapacağın desteklerin devamını istiyoruz. Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk. Buğdaylarımız yok. Buğday bitti yandı. Umudumuz senin verdiğin mercimek ve nohut, gelecek için de buğday verirseniz daha iyi olur. Çiftçiler senden memnun, senin verdiğin mercimek çok güzel çıktı. Umudumuz sensin başkanım. Senden başka umudumuz yok.”

(ANKA)