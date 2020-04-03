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Hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi Helin Bölek'le birlikte ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek: Bugün bir sanatçıyı öldürdüler

03 Nisan 2020 17:20

Ölüm orucunun 288. gününde bugün (3 Nisan) hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in tabutu başında onun gibi ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, "Sevgili Helin... Bugün bir sanatçı, sanatını yapabilmek için hayatını kaybetti. Bir sanatçıyı öldürdüler" dedi.

Gökçek, "Bugün tarihi bir gün. Bugün dünyada bir sanatçı sanatını yapabilmek için hayatını kaybetti. Bugün bir sanatçıyı öldürdüler. Niçin? Müzik yapabilmek için. Hırsız, arsız, vatan haini herkes sokakta gezerken Grup Yorum insanlık için, özgürlük için, vatanı için şarkılar söyledi" diye konuştu. 

Gökçek'de ölüm orucunun 291’inci günündeydi

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek hayatını kaybetti. Bölek, ölüm orucunun 288’inci günündeydi. 

Bölek'in kendisi gibi ölüm orucunda olan bir diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le birlikte kaldıkları eve 11 Mart'ta polis, baskın düzenlemiş, Bölek ve Gökçek zorla hastaneye götürülmüşlerdi. Ancak tedaviyi kabul etmeyen her iki sanatçı kaldıkları eve geri getirilmişlerdi.

Grup Yorum'un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki İdil Kültür Merkezi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan ve cezaevinde başladığı ölüm orucunu tahliye edildikten sonra da Bölek'le birlikte devam ettiren Gökçek ise ölüm orucunun 291'inci gününde bulunuyor.

Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararlarını kaldırmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

 

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