T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Videoda evine giden Maradona’nın küçük bir çocuğa el salladığı görülüyor

29 Kasım 2020 16:51

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona’nın hayattayken çekilen son görüntüleri olduğu iddia edilen bir video ortaya çıktı. Videoda beyin ameliyatı sonrası evine giden Maradona’nın küçük bir çocuğa el salladığı görülüyor.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Kasım günü vefat eden ve defnedilen Maradona’ya ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı.

Kısa süre önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası taburcu olup evine gittiği sırada çekildiği belirtilen görüntülerde Arjantinli futbolcunun zorlukla yürüdüğü görülüyor. Yanındaki iki kişiye dayanarak yürüyen Maradona’yı arkada elinde tekerlekli sandalye bulunan bir kişi daha takip ediyor. Bu sırada çevredeki bir kız çocuğunun ‘Hola (merhaba) Diego’ dediği duyuluyor.

"Maradona bana el salladı"

Maradona bu selama elini sallayarak yanıt verince de çocuğun, “Maradona bana el salladı” diyerek sevindiği duyuluyor. Daha sonra evine doğru ilerleyen futbolcunun bir komşusu tarafından çekildiği belirtilen bu yolculuğunun, hayattayken çekilen son görüntüleri olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

maradonaefsanefutbolcusongörüntüleriortaya çıktıdiegodieo armando maradona

Diğer Videolar

İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2021

CHP İstanbul İl Teşkilatı sahaya indi: "Sen varsan, biz varız"

İsviçreli polislerden "Jerusalema Challenge" dansı

Dakar Rallisi’nde şampiyon Stephane Peterhansel

Silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'dan ilk açıklama: Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum; korkmuyorum, susmayacağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak...

Kanun gereği görev rütbesi tuğgeneral olan MSÜ Kara Harp Okulu'nun...

Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan profesörün ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı...

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24