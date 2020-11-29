Hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona’nın hayattayken çekilen son görüntüleri olduğu iddia edilen bir video ortaya çıktı. Videoda beyin ameliyatı sonrası evine giden Maradona’nın küçük bir çocuğa el salladığı görülüyor.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Kasım günü vefat eden ve defnedilen Maradona’ya ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı.

Kısa süre önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası taburcu olup evine gittiği sırada çekildiği belirtilen görüntülerde Arjantinli futbolcunun zorlukla yürüdüğü görülüyor. Yanındaki iki kişiye dayanarak yürüyen Maradona’yı arkada elinde tekerlekli sandalye bulunan bir kişi daha takip ediyor. Bu sırada çevredeki bir kız çocuğunun ‘Hola (merhaba) Diego’ dediği duyuluyor.

"Maradona bana el salladı"

Maradona bu selama elini sallayarak yanıt verince de çocuğun, “Maradona bana el salladı” diyerek sevindiği duyuluyor. Daha sonra evine doğru ilerleyen futbolcunun bir komşusu tarafından çekildiği belirtilen bu yolculuğunun, hayattayken çekilen son görüntüleri olduğu belirtiliyor.