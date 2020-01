Hayatını kaybeden Chuck Berry, Johnny B. Goode ile Rock'n Roll'un efsanesi olmuştu

Amerikalı siyahi müzisyen, Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Missouri polisi 'Rock and Roll müziğin babası’ olarak ünlenen Berry’nin evinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi. 18 Ekim 1926 yılında California'da doğan usta gitarist ve Rock’n Roll yıldızı Berry, 'Johnny B Goode’, 'Roll Over Beethoven’ 'You Can’t Catch Me’, 'Scholl Day’, 'Oh Baby Doll’, 'Sweet Little Sixteen’, 'Back’ın The USA’ gibi dünya çapında ünlenen şarkılara imza attı. 'Johnny B. Goode', 'Geleceğe Dönüş' serisinin 1955 yılında geçen ilk filminde gelecekten gelen Marty McFly'ın lise balosunda çaldığı ve herkesi kendine hayran bıraktığı şarkıydı.