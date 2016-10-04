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Hayatın Sesi Tv mühürlendi

04 Ekim 2016 16:50

Yayını karartılan 12 TV kanallardan Hayatın Sesi Televizyonu polis ve maliye tarafından basılarak mühürlendi. Mühürleme sırasında, Hayatın Sesi binasında ziyaret için gelen DİSK heyeti ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan bulunuyordu. Hayatın Sesi emekçileri, polis ekipleri binadan ayrılırken "Hayatın Sesi susturulamaz" sloganlarıyla kararı protesto ettiler. Demirbaş sayımı için Maliye ekipleri binaya geldi. Kanalın Kocamustafapaşa'da bulunan binasına destek olmak amacıyla çok sayıda kitle örgütü, sendika siyasi parti temsilcisi ve haber alma haklarını savunmak için izleyiciler geldi.

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