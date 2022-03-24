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Hayalet şehre dönen Mariupol’un araç içinden çekilen yeni görüntüleri

Ağır hasar görmüş binalar dikkat çekti

24 Mart 2022 14:13

Rusya’nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Mariupol şehrinden yansıyan görüntülerde, yıkılmış elektrik direkleri ve ağır hasar görmüş binalar dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta birçok sivil yerleşim alanı zarar görürken, büyük bir bölümü yok olan Mariupol kentinden yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Mariupol halkı, Rus bombardımanı sonrasında binalarda çıkan yangınların bıraktığı izler, yanmış araçlar, yıkılmış elektrik direkleri ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol halkına insani yardım dağıtma ve koridor açılarak vatandaşları tahliye etme denemelerinin Rus ordusu tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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