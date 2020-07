Havuzlarda 'sosyal mesafe' nasıl olacak?

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar 15 Haziran’da açılacak. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanacak. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlendi.

Havuz içinde sekiz metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapma kuralı konuldu.

Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizlenecek. Virüs temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek. Havuzlarda yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Bağcılar Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Nihat Adıgüzel, şunları söyledi:

"Seanslar arası bir saat boşluk olacak"

"Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda yüzde 50 azalma olacak. Daha önce 30 kişi aldığımız kişi sayısını 20 kişiye düşüreceğiz. Bir havuzumuzda beş kulvarımız var. Her kulvarda yüzücü olacak. Seanslarımızı düşürdük. Her havuzda yedi seans olacak. İlk seans 09.00'da başlayacak. Her seans arasında bir saat boşluk olacak.20 kişi aynı anda duşlara gitmeyecek. İlk 10 kişi önden gidecek sonra 10 kişi gidecek. Duş yerlerinde ve giriş yerlerinde el değen yüzeylerin hepsi dezenfekte edilecek."