T24 LogoT24 Logo
Haberler

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu, 3 yaşındaki arkadaşı böyle kurtardı

Üç yaşındaki arkadaşı Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek kurtardı

23 Ağustos 2020 13:20

Brezilya'da bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan üç yaşındaki arkadaşı Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Itaperuna bölgesinde meydana geldi. Bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek dışarıya çıkarttı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun suya düştüğü ve bir süre çırpınarak suyun yüzerine doğru çıktığı; diğer çocuğun ise kolunu suya sokarak arkadaşını dışarıya çektiği görüldü. Kahraman Arthur'un annesi Poliana Console de Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Arthur arkadaşının hayatını kurtardı. Oğlumla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

brezilyahavuzçocukkurtardı

Diğer Videolar

Köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti; son görüntüleri...

Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a sert ‘mümin’ yanıtı!

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Murat İde hakkında yakalama kararı veren savcı, vaktini adliyeden çok AKP İl Binası’nda geçiriyor

57. Altın Portakal Film Festivali | 'Hayaletler' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te: "Kadının dans etmesi ahlaksızlık demek sanki..."

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu

İşçi olarak girdiği şirketin sahibi oldu; 900 çalışan, 40 milyon Euro ciro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

Prof. Çilingiroğlu, "Bahçeli, MHP'yi kapatsın" dedi, MHP'den tepki geldi: Dili...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç: "Her şey güzel olacak" dedin, her...

Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş...

Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye...

MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulması kararı...

RTÜK, Halk TV'ye "Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama" suçlamasıyla para...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

Prof. Çilingiroğlu, "Bahçeli, MHP'yi kapatsın" dedi, MHP'den tepki geldi: Dili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24