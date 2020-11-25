T24 LogoT24 Logo
Haberler

Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu çıktı

25 Kasım 2020 12:47

Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, ceviz içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. 12 Ekim’de Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen yolcular arasında risk analizine dayalı yapılan çalışmalarda, Ankara’dan gelen A.A. isimli şüphelinin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada ceviz içerisine gizlenmiş 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheliye “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER

antalyauyuşturucuceviznarkotik

Diğer Videolar

'Sosyal medyada beğeni almak için' eksi 15 derecede direği yaladı; olanlar oldu!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2021

İBB Meclisi gergin başladı; CHP’li üyeler AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine oturumu terk etti!

Boğaziçili öğrenciler 'Helvacı' şarkısı eşliğinde helva kavurdu: "Rektörlüğün helvası kavruluyor!"

Dolandırıcılardan salgın döneminde yeni yöntem; o mesaja dikkat!

Aşı olan Alişan'dan 'Sağlıkçılar varken neden sen oldun' tepkilerine yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilimsel bütünlük inceleme sitesi analiz etti: "Melih Bulu'nun doktora tezinin...

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem; Mansur Yavaş ve Vasip Şahin'den açıklama...

Bilal Erdoğan telefonunda hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığını açıkladı ...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24