T24 LogoT24 Logo
Haberler

Havalimanı işçisi: Gece uyurken kapımızı kırdılar, bugün işe çıkmamızı istiyorlar!

15 Eylül 2018 15:20

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla dün eylem başlatan 3. Havalimanı işçilerinin yüzlercesi, gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yol TV'ye konuşan bir işçi, sabah 03.30 sıralarında kapılarının koçbaşıyla kırıldığını belirterek, "Uyuyorduk, ses gelmedi; koçbaşıyla kapılarımızı kırdılar. Hayırdır dedik. ‘Çalışmayanlar varmış' deyip baskı uyguladılar. Dün gece bizi uyutmadılar ve bugün bizim işe çıkmamızı istiyorlar. Ben bu baskı altında nasıl çalışayım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım; işçiyim ben işçi. Sen benim kapımı nasıl kırıyorsun? Medeni bir şekilde kapıyı çalabilirsin, ama yok, koçbaşını vurdular. Ben uyuyorum, nasıl duyuyayım seni. Orası benim mahremim ve ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

ETİKETLER

havalimanıeylemişçi

Diğer Videolar

'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2020

236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım...

Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Elazığ depremini bilen Prof. Naci Görür'den İstanbul için 'zaman kalmadı'...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24