Havalimanı işçisi: Gece uyurken kapımızı kırdılar, bugün işe çıkmamızı istiyorlar!

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla dün eylem başlatan 3. Havalimanı işçilerinin yüzlercesi, gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yol TV'ye konuşan bir işçi, sabah 03.30 sıralarında kapılarının koçbaşıyla kırıldığını belirterek, "Uyuyorduk, ses gelmedi; koçbaşıyla kapılarımızı kırdılar. Hayırdır dedik. ‘Çalışmayanlar varmış' deyip baskı uyguladılar. Dün gece bizi uyutmadılar ve bugün bizim işe çıkmamızı istiyorlar. Ben bu baskı altında nasıl çalışayım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım; işçiyim ben işçi. Sen benim kapımı nasıl kırıyorsun? Medeni bir şekilde kapıyı çalabilirsin, ama yok, koçbaşını vurdular. Ben uyuyorum, nasıl duyuyayım seni. Orası benim mahremim ve ben bunu kabul etmiyorum" dedi.