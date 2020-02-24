Havalandırma borusundan kaçmaya çalışan kadın mahkumun görüntüleri kameralara yansıdı

ABD'nin Ohio eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Montgomery County Hapishanesi'nde 42 yaşındaki Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin bekleme salonu bölümünde bulunan koltuğu duvar kenarına çekti. Koltuğun üstüne çıkarak tavanda bulunan havalandırma borusuna giren kadın mahkum polis tarafından fark edildi.

Görüntülerde, kadın mahkumun havalandırma borusundan sarktığı, polisin ise kadının bacaklarından tutarak aşağıya çekmeye çalıştığı görüldü.