T24 LogoT24 Logo
Haberler

Havalandırma borusundan kaçmaya çalışan kadın mahkumun görüntüleri kameralara yansıdı

24 Şubat 2020 11:39

ABD'nin Ohio eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Montgomery County Hapishanesi'nde 42 yaşındaki Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin bekleme salonu bölümünde bulunan koltuğu duvar kenarına çekti. Koltuğun üstüne çıkarak tavanda bulunan havalandırma borusuna giren kadın mahkum polis tarafından fark edildi.

Görüntülerde, kadın mahkumun havalandırma borusundan sarktığı, polisin ise kadının bacaklarından tutarak aşağıya çekmeye çalıştığı görüldü.

ETİKETLER

Ohio eyaletihapishanekadın mahkumhavalandırma

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Nisan 2020

Koronavirüs | ‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi yakalandı

Koronavirüs | Sosyal izolasyon için 'Evde kal' çağrıları sürerken Taksim'de insan hareketliliği gözlendi

Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı

HDP'li vekiller af yasasına karşı TBMM bahçesinde yürüdü: 'İnfazda eşitlik istiyoruz'

Bursa'da bir at, sokak ortasında doğum yaptı: 'Mahallemizin yeni üyesi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş...

Ağaca oyuk açıp içine giren vatandaş: Korona gelsin de beni...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türk Tabipleri Birliği Başkanı açıkladı: Hayat ne zaman normale döner?...

Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti...

Müge Anlı'nın programı bant yayına geçti, 50 kişinin görevine tazminatsız...

Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koranavirüs salgınında dünyada kaçıncı...

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş...

Ağaca oyuk açıp içine giren vatandaş: Korona gelsin de beni...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24