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Havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı

Olayda yaralanan olmadı

31 Ağustos 2021 11:35

İstanbul Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde meydana geldi. Düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul SultangaziHavai fişekdavetliler arasında patladı

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