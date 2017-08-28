Havadan görüntülerle Telafer operasyonu

Musul'un 55 kilometre batısındaki Telafer kasabasının tamamının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınması için geçen hafta başlatılan operasyon sürüyor. Telafer yaklaşık 3 bin 206 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Musul'a bağlı ilçe civarında ise 47 köy bulunuyor. IŞİD mevzilerini insansız hava araçlarıyla belirleyen Irak ordusu yetkilileri operasyonun beklenenden daha hızlı ilerlediğini söylüyor. Pazar günü Telafer'e 7 kilometre mesafedeki Ebu Mariya köyü de Irak ordusunun kontrolüne geçti.