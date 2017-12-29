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Hataylı şairden Atatürk'e dombra bestesi

29 Aralık 2017 15:53

Hatay'da siyasi parti adaylarına yaptığı besteler ile tanınan genç şair Fuat İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bestelediği 'Dombra' şarkısını cep telefonu ile kayıt altına aldı, daha sonra bu videosunu sosyal medyada paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelenen 'Dombra' şarkısının sözleri şöyle: "Cihan askerleri yurdu sarmışken, donanmalar Marmara'yı kuşatmışken, geldikleri gibi giderler bütün işgalci gemiler dedi Mustafa Kemal. Yurtta barış cihanda barış şiarıydı, ölen düşman askerine vatan diyar, dünya başkumandan saydı, o vatan sevdalısıydı Gazi Mustafa Kemal. Bağımsızlık benim karakterim diyen, Cumhuriyet'tir bize en güzel hediyen, Yüzyılda bir gelen adam, adam gibi adam atam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

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