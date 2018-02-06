Hatay'da mülteci kampına roket atıldı: 3 ölü, 15 yaralı

Hatay sınırında bulunan Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa isabet eden roket nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten atıldığı belirtilen bir roket, Reyhanlı ilçesinin Bükülmez mahallesi karşısındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı mülteci kampına isabet etti. Roket nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Kaynak: DHA