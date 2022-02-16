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Hatay'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapana takıldı

Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

16 Şubat 2022 19:15

Hatay'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Daha önce kaydı alınan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı arasındaki Bozkır ve Leçelik bölgeleri ve alanlarında kurulu fotokapanlar ile çizgili sırtlanlarla ilgili izleme ve koruma çalışmaları sürüyor.

Son olarak Kırıkhan bölgesinde bir çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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