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Hatalı sollama ölümle burun buruna getirdi

Sürücünün manevrası ile hafif atlatılan kazada 4 kişi yaralandı

15 Aralık 2021 09:47

İstanbul'da, Kınalı Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde sürücünün hatalı sollama yapması sonucu araçta bulunanlar adeta ölümle burun buruna geldi. Sürücünün manevrası ile hafif atlatılan kazada 4 kişi yaralanırken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Kaza, Kınalı mevkii Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü önünde seyreden kamyonu geçmek için hatalı sollama yapınca, karşı şeritten gelen kamyonla karşı karşıya kaldı. Kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü ise manevra yaparak kazayı hafif atlatılmasını sağladı. Kazada su kanalına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza anı ise karşı şeritten gelen kamyondaki kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yoluna devam ettiği sırada otomobil sürücüsünü hatalı sollama yaparak kamyonla karşılaştığı ve ani manevra yaparak kamyona çarpıp tarlaya doğru savrulduğu görülüyor.

KazaTrafikOtomobilSollama

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