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Hatalı basım 100 lirayı 150 bin liraya satmak için teklif bekliyor

"Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım; bulunca şoke oldum"

24 Ağustos 2020 11:56

Hatalı basım 50 liraya 75 bin lira verildiği haberini görünce kasadaki paraları inceleyen Mardinli esnaf, hatalı basım 100 lira buldu. Esnaf, şimdi hatalı basım 100 TL'sini 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor.

 

Mardin'de Mehmet Alihansoy, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyonda 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevinç yaşadı. 

Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.

100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu belirterek, "50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

 

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