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Özel hastane önünde can cekişen yaşlı adama müdahale edilmeyince hayatını kaybetti!

29 Eylül 2020 13:01

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan Sebahattin Duru isimli vatandaş, dakikalarca can çekiştikten sonra hayatını kaybetti. 

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesi'nin önünde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Sebahattin Duru, fenalaşarak yere yığıldı.

Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personelinden yardım istemesine karşın, Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edilemeyeceği söylendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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