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Hastanenin güvenlik görevlileri, yaşlı adamı darp etti!

26 Aralık 2018 16:59

Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi. Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

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