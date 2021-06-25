T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hastanenin çatısına çıkan genci polis ikna ederek aşağı indirdi

25 Haziran 2021 16:42

Afyonkarahisar'da hastanede çatı katının kilidini kırarak çatıya çıkan genç, müzakereci polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin çatı kilidini kırarak çatıya çıkan 28 yaşındaki Bulut P., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda 112 ve AFAD ekipleri ile polis sevk edildi. Müzakereci polis tarafından ikna edilen Bulut P., çatıdan indirildi. Bulut P.'nin psikiyatri hastası olduğu, istediği ilaç kendisine uygun olmaması nedeniyle doktor tarafından yazılmayınca tepki gösterip hastane binasının çatısına çıktığı öğrenildi.

Afyonkarahisarintihar

Diğer Videolar

Sinop’ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı

Ordu'da heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Beşiktaş tribünlerinden "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı

Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu

Kastamonu Cide'deki hortum kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24