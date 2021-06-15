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Hastane önündeki aşı kuyruğu böyle görüntülendi; "Tebrik ediyorum, aşı olmadan burada hastalığı kapacağız"

"Yaklaşık bin kişiye aynı anda randevu vermişler, bu rezillik"

15 Haziran 2021 13:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar Koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu. Aynı anda verilen randevular nedeniyle yoğunluk olduğuna dikkati çeken vatandaşlar, "Aşı olmadan burada hastalığı kapacağız" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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