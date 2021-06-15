Hastane önündeki aşı kuyruğu böyle görüntülendi; "Tebrik ediyorum, aşı olmadan burada hastalığı kapacağız"

Koronavirüs aşılarının 40 yaşa kadar indirilmesi ve tüm sigortalı çalışanların aşı olabilmesine dair alınan kararlar hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde oluşan yüzlerce metrelik çift sıra kuyruk vatandaşları isyan ettirdi. Hastane önünde uzayan kuyruğu kayda alan bir kişi, "Yaklaşık bin kişiye aynı anda randevu vermişler, bu rezillik" diyerek tepkisini dile getirdi.

BioNTech aşılarının da gelmesiyle birlikte aşı tedarikinde sorun yaşanmayacağını kaydeden Sağlık Bakanlığı, aşılama çalışmalarını da hızlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Yüzde yüz katılım bekliyoruz”, “İlk işiniz randevu almak olsun” çağrılarının ardından hastaneler Koronavirüs aşısı için dolup taştı. Ancak, birçok kişiye aynı zaman diliminde randevu verilmesi nedeniyle bazı hastanelerde metrelerce çift sıra kuyruk oluştu. Kuyruklardan birine girerek barkod alan vatandaşlar kinci kez kuyruğa girerek bu kez aşı olmayı bekliyor. Sabahın erken saatlerinde oluşan bu kuyruktaki bir vatandaş, "Aşı olmadan burada hastalığı kapacağız" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, oluşan kuyruğu cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, itirazını da dile getirdi. Bazı vatandaşların da bu sırada "Bu rezillik, çek çek" dediği duyulan videoyu kaydeden kişi şu açıklamayı yaptı:

“Aynı anda bin kişiye aşı randevusu verince insanların durumu ortada. İnsanlar aşı olmadan hastalığa yakalanacaklar. Aşı olmalarına gerek yok zaten. İnanılır gibi değil. Bu rezillik bu hükümete yeter. Sağlık Bakanlığı inşallah bu videoyu izleyecektir. Şaka gibi, yaklaşık bin kişiye aynı anda randevu vermişler. İki ayrı kuyruk var. Barkod alma kuyruğu var sonra ikinci kuyruğa, aşı kuyruğuna geçeceğiz. Tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz arkadaşlar hiç şikayet etmeyin, tekrar aynı hükümete oy verelim. Aynı hükümete oy vereceğiz bunları tekrar yaşayalım. Değiştirmeyelim.”

Kuyruktan ayrılarak yaklaşık yarım saat sonra yeniden döndüğünü söyleyen bir kişi de, "Kuyrukta azalma yok artma var. Aşı randevum 20 dakika gecikti” diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA