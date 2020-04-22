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Hasta dağ keçisi yavrusunu 4 kilometre sırtında taşıdı

22 Nisan 2020 08:44

Erzincan'da arkadaşlarıyla arazide yaralı bir yaban keçisi yavrusu bulan Murat Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen yavru keçiyi 4 kilometre boyunca sırtında taşıyarak Erzincan Doğa Koruma Milli Park yetkililerine teslim etti.

Üzümlü ilçesi Sarıkaya Çam Deresi mevkiinde arkadaşı İbrahim Karakaş ile arazide uçkun toplayan Murat Ataş, bir kayanın arkasında hareketsiz yatan yaban keçisi yavrusu gördü. Ataş, hemen Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi. Ardından hasta keçiyi sırtına alan ve zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 kilometre taşıyan Ataş, belirlenen bir noktada kendisini bekleyen ekiplere teslim etti. Yaralı keçi tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

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erzincanyaralı yaban keçisimurat ataşErzincan Doğa Koruma Milli Park

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