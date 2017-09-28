T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hasta bakıcı, 91 yaşındaki felçli hastaya böyle şiddet uyguladı!

28 Eylül 2017 14:27

KKTC'de geçtiğimiz hafta, bakıcılık görevini yapmakta olduğu 91 yaşındaki yaşlı adamı defalarca tokatlayarak hastanelik eden Oğuzhan Ar hakkında, şikayet üzerine tutuklama kararı verildi. Türkiye’den KKTC'ye çalışmak için giden ve 90 günlük vizeyle kalan Oğuzhan Ar'ın, 2 aydır Girne’de 91 yaşında olan ve felç hastası adamın bakıcılığını yaptığı öğrenildi. Gündem Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Oğuzhan Ar’ın, 22 Eylül tarihinde gece yarısı saat 03.30 sıralarında aniden felçli adamı tokatlayarak, boğazını sıktığı öğrenildi. O anlar ise kamera kayıtlarında ortaya çıktı.

ETİKETLER

Hasta bakıcı91 yaşındaki felçli hastaya böyle şiddet uyguladı!

Diğer Videolar

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

Elazığ depremi çok sayıda ilde de hissedildi

Canlı yayında böyle sallandılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24