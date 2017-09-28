Hasta bakıcı, 91 yaşındaki felçli hastaya böyle şiddet uyguladı!

KKTC'de geçtiğimiz hafta, bakıcılık görevini yapmakta olduğu 91 yaşındaki yaşlı adamı defalarca tokatlayarak hastanelik eden Oğuzhan Ar hakkında, şikayet üzerine tutuklama kararı verildi. Türkiye’den KKTC'ye çalışmak için giden ve 90 günlük vizeyle kalan Oğuzhan Ar'ın, 2 aydır Girne’de 91 yaşında olan ve felç hastası adamın bakıcılığını yaptığı öğrenildi. Gündem Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Oğuzhan Ar’ın, 22 Eylül tarihinde gece yarısı saat 03.30 sıralarında aniden felçli adamı tokatlayarak, boğazını sıktığı öğrenildi. O anlar ise kamera kayıtlarında ortaya çıktı.