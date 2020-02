Hasan Celal Güzel, TBMM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Meclis'te tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73) son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu. Hasan Celal Güzel'in, bildiğini dosdoğru söylemeye gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır bir insan olduğunu belirten Erdoğan, Güzel'in, Türkiye'deki değişim, dönüşüm döneminin en önemli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile çıktığı yolda çok farklı yükler üstlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevini de başarıyla yerine getirdi. Gerek bakanlık dönemleri gerekse hizmet dönemi bunun bir ifadesiydi. Uzun yıllar dostluğumuz vardı. Biz onunla bir ağabey mesabesinde değerlendirmelerimizi yapardık, zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın. Taksiratını hasenata tebdil etsin. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Türkiye'nin, Hasan Celal Güzel'i, 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla tanıdığının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu" dedi.