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Harvard Genç Akademi Üyesi Canan Dağdeviren BM'de konuştu: En büyük motivasyon kaynağım Atatürk

12 Şubat 2018 20:02

Harvard Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk Doktor Canan Dağdeviren, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında, "En büyük motivasyon kaynağım Atatürk” dedi. 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey salonunda düzenlenen ‘Barış ve Kalkınma için Bilimde Eşitlik ve Denklik' temalı iki gün süren toplantılar düzenlendi. Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi Katalin Bogay'ın yönettiği oturumun konuşmacıları arasında yer alan, MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer alan genç Türk Bilim İnsanı, giyilebilir kalp pilinin mucidi Doktor Canan Dağdeviren de bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kendi başarılı bilim yolculuğuna değinen Dağdeviren, en büyük motivasyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Bilimi gençlere ve çocuklara sevdirmek için her fırsatta Türkiye'ye seyahat ettiğini belirten Dağdeviren, onlarla sosyal medya yoluyla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti. Konuşmasında, “Alan farketmeksizin, bilim yapmak devrimdir” diyen Dağdeviren, konuşmasını Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle bitirdi.

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