T24 LogoT24 Logo
Haberler

Harkov ve Donetsk’te sivil alanlar vuruldu

Saldırılar sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

14 Mart 2022 13:14

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor.

Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov ve Donetsk bölgelerinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk’te şehir merkezini hedef alan Rusya, Harkov’da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Saldırılar sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

harkovdonetskçatışmasivil alanlarvuruldu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Soylu, Ümit Özdağ'ın yanıtını dinlemek istemedi: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı birisidir

Sığınmacı sorununda tehlikeli gidişat

Asiye Atalay'ın katledildiği sokakta yaşayanlar anlattı: Kız kaç kurtar kendini derken çocuk geri dönüp vurdu

Bayılan horoz 'Bahtiyar'ın akrabaları ilgi odağı oldu

Süt üreticileri tepkili: "Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin; yazıklar olsun size"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24