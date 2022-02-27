Harkov’daki Türk öğrencinin röportajı sırasında patlama

Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Ukrayna'nın Harkov şehrindeki Türk vatandaşı öğrencinin bulunduğu bina, canlı yayında röportaj verdiği sırada bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlarının bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve iş insanlarının yansıra turist olarak Ukrayna’da bulunanlar da tahliye edilmeyi bekliyor.

Harkov’daki öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV’den Yağız Şenkal’a konuşurken bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.

Dikeç, koşarak sığınak olduğu anlaşılan bir yere indi.

Kaynak: NTV