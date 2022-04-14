T24 LogoT24 Logo
Haberler

Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü

14 Nisan 2022 19:12

Rus ordusunun 6 gün önce Ukrayna'nın Harkov kentindeki Gorky Parkı'na gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti.

Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

Kaynak: İHA

harkovsaldırıtusyaukraynasavaşpark

Diğer Videolar

CHP'li Tekin: Aksaray'da bir teyze pazar yerinde feryat etti; Ahaber, kadının yanına gidip kurgu haber yapmaya çalıştı

Mansur Yavaş: AŞTİ’de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik

Adıyamanlı tütün üreticisi: Çiftçi, ABD şirketlerine peşkeş çekiliyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Cem Yılmaz: 'Senaryoyu yazıyorsun, oynuyorsun' eleştirileri geliyor; yeni filmde müzikleri de ben yapacağım

CHP'li Altay: Cumhurbaşkanı da Lütfü Türkkan gibi özür dilemeli

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24