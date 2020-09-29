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Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Mersine Arslantaş, harabeye dönen evinin önünde, uzanacak yardım elini bekliyor

29 Eylül 2020 11:49

Zonguldak'ta 17 yıl önce doğal afet sebebiyle evi kullanılamaz hale gelen 62 yaşındaki Mersine Arslantaş, harabeye dönen evinin önünde her gün gözyaşı döküp uzanacak yardım elini bekliyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 17 sene önce yeraltındaki su 9 evin zeminini etkiledi.

Ev sahipleri oturulamaz raporu verilen evleri terk etmek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Mersine Arslantaş'ın da bütün imkanlarıyla yaptığı 3 katlı evi de kullanılamaz hale gelince ev sahipleri evi boşaltmak zorunda kaldı. Diğer ev sahipleri aradan geçen 17 senenin ardından yeniden ev yaparak yaşamlarını sürdürdü.

Ancak Mensure Arslantaş, hasta oğluyla birlikte yaşarken bu süreçte eşini de kaybetti.
Oğlu ile yaşam mücadelesini sürdüren Arslantaş, köylülerin yardımları sonucunda bir süre köy evinde yaşamaya başladı.

Ancak yapının eski ve kullanıma elverişsiz olması sebebiyle bir yakınına sığındı. Arslantaş kendine yeni bir ev yaptıramadı. 

Her gün harabe hale dönen evinin önünde gözyaşı döken Mersine Arslantaş, uzanacak yardım elini bekliyor.

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