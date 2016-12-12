Hande Fırat'tan HDP'ye: Ortak bildiriye neden imza atmadınız?

Canlı yayınında konuşan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Beşiktaş saldırısı sonrası Meclis'ten çıkan bildiriye HDP'nin imza atmamasına ilişkin olarak "Ortak bildiriye neden imza atmadınız" diye sorarak "Birilerine göre cici terörist bunlar" görüşünü savundu. Fırat, konuşmasının devamında "Eğer açıklamıyorsan terörle aranda bağ var duruşu da haklı oluyor. Teröre karşı ortak duruş metnini imzalamayıp üstüne bize böyle haksızlık yapılıyor denildiğinde de inandırıcılığı kalmıyor. Parlamentosunda konuşturan, terör örgütü diyemeyen, birilerine göre cici olan terörist nasıl hayatta kalıyor? İnsan, silah, para transferiyle. Kim destek veriyor, bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.