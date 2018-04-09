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Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi'nin yeni fragmanı yayınlandı

09 Nisan 2018 16:01

Star Wars serisinin yeni devam halkası ‘Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi'nden yeni fragman yayınlandı. Film, 25 Mayıs'ta gösterimde. İki Oscar'lı Ron Howard'ın yönettiği filmin konusu şöyle: Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirecek olan ‘Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi', 25 Mayıs'ta gösterime girecek.

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