Anıl Y. tarafından öldürülen Sezen Ünlü'nün babası: Kızım, 'ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi, benim kızım böyle bir kızdı

İzmir'de nikahlı eşi olduğu iddia edilen Anıl Y. tarafından öldürülen ve 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün gözlerini bağışlamak için babasına vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Adli tıp önünde olayla ilgili açıklamalarda bulunan genç kızın babası Serdar Ünlü "Benim kızımın ‘ben ölürsem gözlerimi bağışlayın’ diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı" dedi.

Serdar Ünlü, kızının daha önce Anıl Y. Tarafından darp edildiğini ve bu olayın üzerine şikayette bulunduğunu ancak Anıl Y'nin serbest bırakıldığını söyleyerek "Şikayette bulunduk. Kızımın darp raporu da vardı. O adamı alıp içeri atsalardı benim kızım ölmeyecekti" diye konuştu.

"Beni görmeseydi 3 gün önce ölecekti"

Sezen Ünlü'nün dayısı cinayetin planlı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Ben eve giderken yeğenime rastladım. ‘Beni kurtar’ dedi. Adam da oradaydı. ‘Senin derdin ne?’ dedim. Beni görünce bıçağı beline koydu. Bu durum planlıydı. Beni görmeseydi 3 gün önce yeğenimi öldürecekti"

Olayın ardından tutuklanan Anıl Y'nin emniyette verdiği ifadesinde Sezen Ünlü ile 2 yıldır sorunları olduklarını ve en son sokakta karşılaştığı Sezen Ünlü ile sosyal medyadan gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.



İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana gelen olayda Anıl Y. isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü’yü bıçaklayarak öldürdü. Anıl Y., ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sezen Ünü’nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Acılı baba Serdar Ünlü,