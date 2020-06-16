Hamileyken geçirdiği kalp krizi sonucu beyni oksijensiz kaldı, yatağa bağımlı yaşıyor

Antalya’da ikinci çocuğuna hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki Zeynep Yıldız, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor.

Doktorların ’aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında ise 9 yaşındaki Yusuf nöbet tutuyor.

Kızının yatağa bağımlı olmadan önce sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten anne Fikriye Konak, “5 buçuk aylık hamileydi. 2017 yılında bir sabah hastaneden geldikten sonra fenalaşıyor. Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, o sırada kızım kendi evindeydi. Kızımı hastaneye götürdüler, bebeği hastanede düştü ve ölü olarak doğdu. 2 buçuk senedir bu şekilde yatıyor. Çok sayıda doktorlar gelip gitti. Onlar da bilmediği için teşhis koyamıyorlar. Bilinçsiz yatıyor. Ayakları canlı, yemek yiyemiyor. Mamayla besleniyor. Midesi delik. Gözlerini açıyor bize bakıyor. Bazen tebessüm ediyor. Gözyaşları akıyor. Gözleri oynuyor ama görüyor mu, görmüyor mu onu bilmiyorum” dedi.