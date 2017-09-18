Hamile kız arkadaşına, böyle tekme attı!

İngiltere’de bir adam restoranda, sevgilisinin karnına tekme attı. Kadın aldığı darbeyle yere yığılırken, erkek arkadaşı yanına gelip bağırmaya devam etti. Ayağa kalkmaya çalışan kadın, kapının önünde yeniden yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, doğmamış çocuğunu kaybetti. Gözaltına alınan adam ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Gözleri önünde bu olaylar yaşanırken restoranda bulunan diğer müşterilerin tepki vermeden izlemesi pes dedirtti...