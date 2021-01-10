Haluk Levent'ten otobüsten indirilmek istenen ve 'çalışmazsam açım' diyen kadın hakkında açıklama: "Teyzemize ulaştık sayılır merak etmeyin"

Ahbap platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otobüsten indirilmek istenen ve bunun üzerine çalışmak zorunda olduğunu belirten 65 yaş üstü vatandaş için "Soranınız çok oldu. Teyzemize ulaştık sayılır merak etmeyin!" dedi.
"Çözüm siyasilerde"
Levent bir sonraki paylaşımında da "İçimden geçeni söyleyeceğim. Ahbap’larla çok güzel işler yaptık. Ama teyzemizin konusu kadar dikkat çekmedi bazıları. Teyzemizin durumunda olan yüzbinler milyonlar var. Çözüm siyasilerde. Tek başına bir insanın mutlu olması sizi mutlu edebilir ama çözüme kavuşturmaz" diye yazdı.
İstanbul'da yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağında yaşlı bir kadının otobüsten inmesi gerektiğini söyleyenlere tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaş, "3 tane merdiven sildim geldim, çalışmasam açım. Versin parayı. Tamam biz de gitmeyelim. Evde otururuz" demişti. Görüntüler ülke gündemine oturmuştu.
TIKLAYINIZ - Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven sildim geldim, çalışmasam açım