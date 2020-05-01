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Haluk Levent hayalini gerçekleştirmişti; 14 yaşındaki Bünyamin lösemiye yenik düştü

01 Mayıs 2020 10:02

Haluk Levent'in ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini gerçekleştirdiği lösemi hastası Bünyamin Toreman, hayatını kaybetti. 

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Toreman'ın ünlü bir sanatçı ile düet yapma hayalini gerçekleştirmek için Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu tarafından yapılan çağrıya yanıt veren Haluk Levent, Diyarbakır'a giderek verdiği konsere Bünyamin'i de davet etmiş ve birlikte düet yapmıştı. Diyarbakır’a giden Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile bilirlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde konser vererek, hayalini gerçekleştirmişti. 

Sosyal medyada geçtiğimiz yıl yapılan konser görüntülerini paylaşan Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu, 14 yaşındaki Bünyamin'in lösemiye yenik düştüğünü duyurdu. 

 

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