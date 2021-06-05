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Haluk Levent canlı yayında Nil Karaibrahimgil'in gitarını böyle sattı

"Haluk abicim gitar Nil’e yakışır ben konser biletimi isterim"

05 Haziran 2021 09:32

Şarkıcı Haluk Levent, pandemide zor günler geçiren müzisyenler için bağış yapan Nil Karaibrahimgil’in gitarını canlı yayında sattı.

Daha önce Ahbap Platformu üzerinden meslektaşları için destek vereceğini duyuran Levent, Karaibrahimgil’in bağışı için canlı yayında tweet atarak “Evet dostlarım en yüksek fiyat veren kişiye bu gitar hediyemiz olacak” dedi.

Haber Global'de konuk olduğu programda Levent, meslektaşı Nil Karaibrahimgil’in kendisini arayarak “Halukçum sahnede çaldığım gitarımı bağışlamak istiyorum. Fatura desteği yapılacak müzisyenlere desteğim olursa ne mutlu bana” dediğini aktardı. Canlı yayında tweet atan Levent'i  Erdem Tufan’ın isimli kişi arayarak 35 bin TL teklif verdi. 

35 bin TL'YE gitarı satın alan Tufan, gitarın sembolik olduğunu ifade ederek  "Haluk abicim gitar Nil’e yakışır ben konser biletimi isterim" dedi. 

haluk leventNil Karaibrahimgil'in gitarısatışcanlı yayınErdem Tufan

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