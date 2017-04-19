Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'li Osmanlı Subayı'ndan fragman ve afiş yayınlandı

ABD - Türkiye ortak yapımı olan Hollywood filmi Osmanlı Subayı'ndan Türkçe fragman ve afiş yayınlandı. Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley gibi Hollywood oyuncuların yanı sıra, oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in de yer aldığı Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant), Türkiye'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 19 Mayıs'ta ülkemizde gösterime girecek olan filmden Türkçe dublajlı yeni bir fragman ve Türkçe afiş yayınlandı. Filmin, Türkçe afişi yayınlandı Filmin, Türkçe afişi yayınlandıMart ayı içerisinde ABD'de gösterime giren Osmanlı Subayı, 1. Dünya Savaşı sırasında, Van'da tanıştığı bir Osmanlı subayına aşık olan hemşire Lillie'nin hikâyesini anlatıyor. Türkiye'de de merakla beklenen filmin yeni fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.