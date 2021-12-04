Haluk Bilginer ve ekibi, "Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: "Öp beni, yala beni, yut beni..."

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Sanatçı Haluk Bilginer, Oyun Atölyesi ekibi ile birlikte, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasından uyarlanan ve viral olan remixini seslendirdi.

Twitter'da Raşit Ulaş tarafından paylaşılan videoda, ekip elindeki enstrümanlarla viral olan uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik ediyor.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuşmasından uyarlanan ve viral olan remix videosu daha önce yönetmen Ezel Akay tarafından paylaşılmıştı.