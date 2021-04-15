Halkın Kurtuluş Partisi'nden ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesine tepki

15 Nisan 2021 09:46
Halkın Kurtuluş Partisi ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesini protesto ettiği basın açıklamasında "ABD emperyalizmi, hangi hak ve güçle, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin arasında yaşananlara karşı ülkesinin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermektedir" ifadelerini kullanıldı.
Halkın Kurtuluş Partisi, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçip Karadeniz'e gitmesini protesto etti. Basın açıklamasında "Gerek kanlı zalim ABD’nin Savunma Bakanlığının, gerekse dünyanın bu baş hayduduna hizmette sınır tanımayan AKP’gillerin resmi açıklamalar yoluyla belirttikleri gibi, bugün ve yarın ABD emperyalizminin iki savaş gemisi ülkemizin Boğazlarından geçerek Karadeniz’e gidecek" ifadeleri kullanıldı.
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