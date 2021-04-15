Halkın Kurtuluş Partisi'nden ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesine tepki

Halkın Kurtuluş Partisi ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesini protesto ettiği basın açıklamasında "ABD emperyalizmi, hangi hak ve güçle, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin arasında yaşananlara karşı ülkesinin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermektedir" ifadelerini kullanıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçip Karadeniz'e gitmesini protesto etti. Basın açıklamasında "Gerek kanlı zalim ABD’nin Savunma Bakanlığının, gerekse dünyanın bu baş hayduduna hizmette sınır tanımayan AKP’gillerin resmi açıklamalar yoluyla belirttikleri gibi, bugün ve yarın ABD emperyalizminin iki savaş gemisi ülkemizin Boğazlarından geçerek Karadeniz’e gidecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçme amacının Ukrayna'ya destek olduğunun altının çizildiği açıklamada "Bu iki geminin Karadeniz’e geçme amacı, kendisinin rakibi olan ve bugün Ukrayna ile savaş aşamasına gelen Rusya’ya karşı gövde gösterisinde bulunmak, safına çekmek istediği Ukrayna’ya ise 'Sen Rusya’ya kafa tutmaya devam et, çünkü arkanızda biz varız' demektir" denildi.