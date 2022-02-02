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Halk TV yazarı Saymaz: Üç bakan daha gidebilir, Fahrettin Altun’un da koltuğu sallanıyor

02 Şubat 2022 13:12

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, kabinede üç bakanın daha değişebileceğini söyledi. Saymaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için de "Koltuğu sallanıyor" yorumunu yaptı. 

Medya Mahallesi programına katılan Saymaz, "Üç bakan daha gidebilir. Mevlüt Çavuşoğlu’nun adı geçiyor. İkinci bakan Tarım Bakanı gidebilir. Tarım Bakanı, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en başarısız bakanı. Önce tarımı bitirdi, ormanları yaktı. Kritik bir bakan Tarım Bakanlığı’na geçebilir, kabine içi transfer olabilir. Bir diğeri Gençlik ve Spor Bakanı konuşuluyor. Fahrettin Altun’un da koltuğu sallanıyor." dedi.

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