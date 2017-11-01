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Halk otobüsü şoförü, kadın yolcuyu indirmek istedi: Benim özel arabam, in aşağıya!

01 Kasım 2017 19:41

İzmit'te, bir halk otobüsü şoförünün tartıştığı kadın yolcuya, "Benim özel arabam, iner misiniz aşağıya" sözlerine, diğer yolcular, kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki gösterdi. İzmit'te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark etti. Otobüs, durağı geçerek durdu. Şoför, bir süre sonra otobüse binen 2 yolcuya, yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Yolcular da durağa girmediği için şoföre karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, otobüs şoförü yerinden kalkıp, kadın yolcuya, "İner misiniz aşağıya" dedi. Kadın yolcu ve araçtaki diğer yolcular da şoföre, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Ancak otobüs şoförü bu kez de kadın yolcuya, "Konuşma, bu benim özel arabam" diye çıkıştı. Yolculardan biri ise "Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

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