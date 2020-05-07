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Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı: Dayanma gücümüz kalmadı, batıyoruz

07 Mayıs 2020 14:26

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, destek verilmediği takdirde dayanacak güçlerinin kalmadığı ve batacaklarını söyledi. ÖTV’siz yakıt taleplerini yineleyen Ovacık, " Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız" dedi.

Yeni tip Koronavirüs yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerle İstanbul’da sosyal hareketlilik en aza indirilmeye çalışıldı. Evde kal çağrılarıyla sosyal hayatta ve trafikte gözle görülür oranda azalmalar yaşandı. Birçok iş kolunun olumsuz etkilendiği bu süreçten özel halk otobüsleri de etkilendi. Virüsle mücadele kapsamında seferlerine devam ettiklerini söyleyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnafı ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yardım edilmediği takdirde dayanma güçlerinin kalmadığını ve mazot alamayacaklarını belirtti.

“Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayınca kontak açamayacağız”

“Biz bütün büyükşehirlerin, olmazsa olmazlarıyız, kamunun yükünü çekiyoruz” diyen  Ovacık, “Gerçekten kamudan daha fazla yolcu taşıyoruz. Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız. Mutlaka bir iyileştirme yapılması lazım. Her sektöre olduğu gibi bize de yardımcı olmalarını bekliyoruz.  diye konuştu.


Yakıttan alınan ÖTV vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini belirten Ovacık, “Şu anda 3 bin tane halk otobüsü var. Çalışıyoruz ama çalışırken zarar ediyoruz. Salgının başlamasıyla beraber ilk günden beri tüm seferlerimizi yapıyoruz. Tüm kapasitemizle çalışıyoruz. ÖTV’siz yakıt en büyük talebimiz bunu mutlaka almamız lazım, almazsak dönecek durumumuz yok. Araçlarımız yolda kalacak. Mazot alamayacaklar. Haliyle yolda kalacak, bu gidişle batacağız. Bir an önce bize bir çare bulunmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden buradan ricamızdır. En büyük giderimiz olan yakıtımızı ÖTV’siz yakıt bu süreçte verilebilir. Biz kamu işini yapıyoruz, özel sektörüz, kendi giderimizi kendi cebimizden sağlıyoruz. Böyle giderse inanın batacağız, böyle bir sektör kalmayacak, sektör olarak bitecek” dedi. 


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